Viterbo – “Coronavirus, a Viterbo nessun motivo per chiudere le scuole”. Il sindaco Giovanni Arena rassicura i cittadini. A partire da alunni, genitori e insegnanti.

“Mi giungono molti messaggi – spiega il primo cittadino -, in particolare dal mondo della scuola, che esprimono preoccupazione per ciò che sta succedendo in alcune parti nel nord Italia. Voglio ricordare che in quelle zone sono stati riscontrati dei focolai d’infezione e conseguentemente adottate misure eccezionali”.

Sulla città dei Papi, Arena rassicura: “A Viterbo non ci sono motivi di preoccupazione. Quindi, osservando le buone pratiche igieniche già diramate dal ministero della Salute, tutte le attività, in particolare quelle scolastiche, possono tranquillamente essere svolte”.

23 febbraio, 2020