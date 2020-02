“Il tuo sorriso e la tua allegria, la tua bellezza e la tua simpatia illumineranno la nostra strada”

Diciassettenne morta in casa - Il messaggio di cordoglio della scuola frequentata da Aurora Grazini - Dolore e lutto a Montefiascone

Montefiascone – (r.s.) – Diciassettenne morta in casa, Montefiascone piange Aurora Grazini. “Il tuo sorriso, la tua allegria, la tua bellezza, la tua simpatia e il tuo ricordo illumineranno sempre la nostra strada. Ciao Aurora, ovunque tu ora sia sappi che continueremo ad amarti”. È il messaggio, scritto su Facebook, dall’Iiss Carlo Alberto Dalla Chiesa. La 17enne, trovata senza vita ieri, frequentava il terzo anno di ragioneria.

Figlia di un dipendente di un’azienda che si occupa di torrefazione, a Montefiascone era molto conosciuta e ben voluta. L’intero paese è sotto shock per una morte così improvvisa e prematura. E tutti si sono stretti al dolore lancinante dei familiari: della mamma Anna Maria, del papà Giancarlo e della sorella Rachele. “Era bella come un fiore – la ricorda un amico -, è volata via come un angelo. Riposa in pace piccolina dolce e tenera come la tua mamma”. Sui social, sotto le foto pubblicate da Aurora, in tantissimi stanno scrivendo messaggi d’addio e lasciando cuori.

Intorno alle 8 di ieri la madre ha trovato la 17enne nel suo letto, senza vita. La tragedia in una villetta di via Fiordini. In una nota il procuratore capo Paolo Auriemma e l’Arma hanno così riepilogato: “I carabinieri della compagnia di Montefiascone, chiamati alle 8 circa dai familiari della giovane ragazza, immediatamente si sono recati presso l’abitazione unitamente ai sanitari del 118, che hanno constatato il decesso per arresto cardiorespiratorio”.

La procura, pm Eliana Dolce, ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. “Durante gli accertamenti investigativi – spiegano procuratore capo e carabinieri – sono state acquisite testimonianze e materiale documentale”. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia: vuole capire se Aurora sia morta per cause naturali, se fosse affetta da qualche patologia o malformazione congenita mai diagnosticata, o se poteva essere salvata. Per questo è stato acquisito tutto il materiale sanitario e sono stati raccolti i dati relativi al suo stato di salute.

Da una decina di giorni la giovane era in una sorta di stato d’ansia, un malessere forse legato alla fine di una relazione sentimentale. Piangeva, non dormiva, non mangiava e accusava perdita di peso. Era rientrata a scuola dopo un periodo con l’influenza. Ma i suoi genitori continuavano a essere molto preoccupati, al punto da portarla al pronto soccorso. Venerdì l’arrivo all’ospedale di Belcolle con la madre. Visitata e poi dimessa, intorno alle 16. Nessun sospetto sulla tragedia che sarebbe avvenuta poche ore più tardi.

La Asl di Viterbo spiega: “La ragazza si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle per problemi di carattere psicologico e personale, non per disturbi fisici. Il personale medico ha subito individuato un percorso di assistenza psicologica, condiviso con i familiari, che sarebbe iniziato già lunedì”. Alle 10 l’appuntamento con il neuropsichiatra infantile.

Sul decesso della 17enne l’azienda sanitaria e il sistema sanitario regionale hanno immediatamente disposto un audit clinico. L’obiettivo è quello di verificare se il sistema di presa in carico e le procedure cliniche eseguite dai medici siano state effettuate correttamente. “L’Asl di Viterbo – fa sapere Alessio D’Amato, assessore alla sanità del regione Lazio – è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria”. Lo stesso concetto è stato ribadito dalla stessa azienda sanitaria.

Al Belcolle il ministro della salute Roberto Speranza ha inviato gli ispettori. Una task force per accertamenti su quanto accaduto. Per capire se tutto quello che si poteva fare per la ragazza è stato fatto.

Dolore a Montefiascone. “La città – si legge in un messaggio del sindaco Massimo Paolini – è stata colpita da un tragico lutto. L’amministrazione comunale tutta partecipa provata al dolore della famiglia di Aurora Grazini. La nostra comunità è sconvolta da questo tragico evento e ritiene di interpretare il senso civico comune di stringersi, con rispetto silenzio, al dolore della famiglia. In segno di rispetto e partecipazione, e per il sentire comune dell’intera comunità, sono state annullate tutte le iniziative legate al Carnevale. Si invitano i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione e/o il rinvio delle loro attività, in segno di raccoglimento e rispetto”.

La sfilata dei carri di Carnevale prevista per oggi, prima confermata con dedica ad Aurora, è infine stata annullata. L’Associazione carnevale montefiasconese che la organizza ha fatto sapere: “La notizia della prematura scomparsa della giovane ragazza di Montefiascone ha scosso l’intera comunità. Per questo abbiamo deciso di posticipare a data da destinarsi la manifestazione prevista per il 16 febbraio”. Posticipato anche il Galà dello studente che si sarebbe dovuto svolgere ieri. “È spostato a data da destinarsi – si legge in una comunicazione -. Siamo convinti che serva un certo spirito di armonia per poter festeggiare, spirito che purtroppo in occasioni tristi come quella odierna non si può avere. Ci stringiamo intorno al dolore della famiglia”.

Cordoglio anche dalla proloco di Montefiascone. “Queste sono le notizie che non vorremmo mai commentare. Il direttivo si unisce al dolore dei genitori e della sorella di Aurora Grazini, tristemente deceduta. Sentite condoglianze”.

16 febbraio, 2020