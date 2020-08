“Se ci fosse chi vuol far cadere la giunta, dovrebbero andare al Cim…”

Viterbo - Crisi in comune - Il sindaco Arena prende tempo, va al mare e afferma: "Se ne riparla dopo Ferragosto"

Viterbo – (s.m.) – “Niente politica, per carità. Ho staccato la spina: se ne riparla dopo Ferragosto”. È la versione balneare del sindaco Giovanni Arena che risponde al telefono dalla spiaggia di Pescia Romana.

Il sindaco ha fatto i bagagli e se n’è andato al mare. Litorale viterbese, si intende: farà la spola tra Pescia e Viterbo per cerimonie e urgenze. Ma per le decisioni importanti ci vuole riposo. “Voglio trovare lo spirito giusto, senza fretta – dice -. Sentirò i responsabili dei partiti e poi farò la mia proposta, come promesso. Perché dopo questo ‘casino’ non si può fare finta di niente”.

Prima l’uscita dall’aula di Fratelli d’Italia durante l’approvazione del rendiconto, con slittamento al consiglio successivo. Poi la Lega che vota il rendiconto e stop, rinviando ancora una volta la discussione sulla piscina comunale. Dulcis in fundo Giulio Marini, in quota Forza Italia, lo stesso partito del sindaco, che, come dice Arena, “sbotta”, si autosospende dalla maggioranza e riconsegna la delega all’ambiente.

“Qui mi sembra che siamo più che altro in presenza di contrasti personali, ma nulla di insuperabile secondo me”, dichiara il sindaco, suggerendo a tutti la stessa “cura” che sta seguendo lui: relax. “Adesso stacchiamo la spina tutti quanti e poi si vedrà. Io chiederò dei cambiamenti – spiega -: potrà essere un rimpasto, un cambio di deleghe, vedremo. Ma prima di tutto mi devono spiegare che problemi hanno, perché io sinceramente non l’ho capito”.

E mette sul piatto le sue priorità. “Chiederò di impegnare la maggior parte del prossimo bilancio sulla manutenzione della città: strade, asfaltatura, sfalcio dell’erba, pulizia – dice -. Che poi sono le cose che la gente ci chiede e quelle di cui dobbiamo occuparci, perché siamo amministratori locali, non facciamo politica internazionale. Ci possono essere divergenze di vedute, ma ora basta”.

Che non ci sia più la voglia di andare avanti, malgrado tutto, Arena lo esclude. “Se fosse così, dovrebbero andare al Cim – conclude -. Quale sarebbe l’alternativa? Un anno di commissariamento per portare avanti al massimo l’ordinaria amministrazione? Sarebbe un suicidio. Conosco da anni le persone che compongono la mia maggioranza: persone responsabili. Sono sicuro che nessun partito vuole interrompere l’attività amministrativa”.

9 agosto, 2020