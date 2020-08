Marini si autosospende dalla maggioranza e restituisce la delega all’Ambiente

Viterbo - È crisi profonda in comune - Al termine del consiglio la clamorosa decisione del capogruppo FI con la maggioranza spaccata in due, stavolta sulla piscina

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – E adesso è crisi per davvero in comune. Giulio Marini (FI) restituisce la delega all’Ambiente e si autosospende dalla maggioranza.

Al termine di una seduta di fuoco, il capogruppo di Forza Italia sbotta: “Alla luce di questi fatti – spiega Marini – con atti amministrativi che giacciono da mesi sui tavoli di questa maggioranza, presidente Evangelisti, può comunicare al sindaco che restituisco le delega all’Ambiente che mi è stata conferita e mi sospendo da questa maggioranza”. I fatti sono rappresentati dalla piscina comunale. Ancora una volta.

A far scattare la molla a Marini, la richiesta della Lega, appoggiata da Fondazione, di fermare i lavori una volta approvato il rendiconto. Per non discutere della piscina e relativa gestione.

Forza Italia è invece per proseguire e così Fratelli d’Italia. Una spaccatura netta.

Tanto che Luigi Maria Buzzi interviene per precisare: “Mi pare che evidente che le ricostruzioni fantasiose secondo cui la crisi che poneva Fratelli d’Italia era dovuta a un altro comune, Civita Castellana, erano false.

È evidente che c’è un problema interno alla maggioranza”. E pure di notevoli dimensioni.

Con il voto di parte della minoranza, i lavori si concludono, niente piscina.

Arena non ha partecipato alla votazione, un’assenza che la dice lunga sul clima che si respira nel centrodestra.

Giuseppe Ferlicca

Articoli: Passa il rendiconto ma la maggioranza è alla resa dei conti – Arena: “Subito la verifica”, FdI ritorna in consiglio e si apre la crisi – Buzzi (FdI): Buzzi (FdI): “Noi sempre leali in maggioranza e siamo stati presi a calci” – Arena: “Pronto ad ascoltare proposte, purché non sia un dialogo tra sordi” – Resa dei conti nel centrodestra, giunta Arena in crisi – Barelli (Forza civica), Serra (Viterbo dei cittadini) e Delle Monache (Impegno comune): “Il sindaco in consiglio dica se ha ancora una maggioranza” – Ricci (Pd): “Arena apra la crisi dimettendosi e verifichi se ha una maggioranza che lo sostiene…” – Frontini (Viterbo 2020): “La maggioranza sta mandando in malora la città, Arena si dimetta” – Fdi non si presenta, salta l’approvazione del rendiconto ed è crisi in maggioranza – Erbetti (M5s): “Una crisi senza precedenti al comune di Viterbo”

Condividi la notizia:











6 agosto, 2020