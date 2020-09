“Una frenata e poi lo scontro”, gli operai raccontano l’incidente in galleria con la dj Viviana

Caronia - Il giallo di Caronia, dalle testimonianze raccolte dalla polizia emergono nuovi dettagli - "L'urto è stato violento"

Caronia – “Stavamo percorrendo la galleria con un furgone sulla corsia di destra della Palermo Messina. Improvvisamente abbiamo sentito lo stridio di una frenata proveniente dal lato posteriore ed immediatamente dopo un urto, sul nostro sportello anteriore. Un’Opel Corsa ci è venuta contro. Ho perso il controllo del mezzo, mentre l’auto andava avanti, sbandava, e poi si è fermata cinquanta metri dopo”.

A raccontare gli ultimi istanti in cui Viviana Parisi è stata vista viva assieme al figlio Gioele, è uno degli operai che si trovavano nel furgone contro cui la deejay trovata morta sotto un traliccio nei boschi di Caronia, si sarebbe schiantata con la sua auto. Il suo corpo è stato ritrovato lo scorso 8 agosto, mentre i resti di quello del figlio dopo una decina di giorni.

“È stato un urto violento, tanto che ho sbandato, ho urtato più volte il marciapiede di destra, i pneumatici sono scoppiati e il vetro del finestrino accanto a me si è frantumato in mille pezzi, lo sportello anteriore ha riportato parecchi danni per l’impatto dell’auto”, ha proseguito l’operaio.

Dopo lo schianto, l’autista del furgone è sceso per segnalare l’incidente agli altri automobilisti, mentre il collega che era con lui sul veicolo si è diretto verso l’Opel Corsa. Dall’auto sarebbe scesa Viviana, che si è allontanata dal luogo.

Da quel momento di lui non si sono avute più notizie, fino al ritrovamento dei due cadaveri.

